Inter-Lazio a Pairetto, Massa arbitra Roma-Juventus

ROMA - Sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, ad arbitrare Inter-Lazio, big match della seconda giornata di ritorno di Serie A in programma domenica sera (ore 20.45) al 'Meazza' di Milano. Assistenti Bercigli e Berti, Serra quarto uomo, Aureliano al Var, Bresmes all'Avar. Davide Massa di Imperia designato invece per Roma-Juventus (18.30); Carbone e Peretti gli assistenti, Giua quarto uomo, Di Paolo al Var, De Meo all'Avar. Marco Di Bello di Brindisi fischierà in Napoli-Sampdoria (16.30), Livio Marinelli di Tivoli in Torino-Fiorentina (14.30), Massimiliano Irrati di Pistoia nell'anticipo delle 12.30 tra Venezia e Milan e Marco Guida di Torre Annunziata nel derby ligure Genoa-Spezia (18.30). Empoli-Sassuolo (12.30) a Manuel Volpi di Arezzo, Cagliari-Bologna (14.30) a Davide Ghersini di Genova, Udinese-Atalanta (16.30) a Michael Fabbri di Ravenna, Verona-Salernitana (20.45) a Federico Dionisi di L'Aquila. . mc/red 07-Gen-22 12:27