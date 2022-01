Operativa la nuova squadra di Jaguar Land Rover Italia

ROMA - Dallo scorso 1° gennaio è operativa la nuova squadra al vertice di Jaguar Land Rover Italia che, guidata da Marco Santucci, dallo scorso settembre nuovo Ad e dal 1° dicembre anche presidente di Jaguar Land Rover Italia, si prefigge di traghettare l'azienda nel mondo del modern luxury. Obiettivo primario è quello di prepararsi al futuro, trasformando le difficoltà contingenti del mercato automobilistico, in opportunità di sviluppo profittevoli e sostenibili. Jaguar e Land Rover, infatti, intendono ridefinire i parametri del modern luxury nel mondo automobilistico attraverso il design e nuovi standard in materia di impatto ambientale e esperienza del cliente, rimanendo, al contempo, fedeli ai propri valori storici. La rinnovata squadra al vertice di Jaguar Land Rover Italia, composta da nuove nomine in aggiunta a conferme di alcuni pilastri dell'azienda, vede Caterina Galgano, Cfo, entrata a far parte di Jaguar Land Rover Italia lo scorso 1° dicembre, dopo oltre 27 anni di esperienza all'interno di organizzazioni di primo livello, subentra a Federico Palumbieri, passato all'Headquarter europeo di Jaguar Land Rover nel ruolo di European Finance Director; Fabio Romano, Chief Marketing Officer si conferma a capo della Divisione Marketing e PR a cui rispondono le Direzioni di Prodotto, Comunicazione, PR e i settori esperenziali Eventi e Retail Marketing; Andrea Mancini, Chief Sales Officer già Direttore Vendite Jaguar Land Rover Italia, assume la responsabilità dell'intera struttura commerciale che comprende le direzioni Pianificazione Vendite, Flotte, Usato, Servizi Finanziari, oltre a guidare l'innovazione nell'esperienza di acquisto; Arturo Frixa, Chief Customer Service Officer si conferma a capo della Divisione Post Vendita con la responsabilità della struttura commerciale customer service, tecnica, della gestione ricambi e del customer care, contribuendo quindi fortemente alla fidelizzazione del cliente; Paolo Daniele, Chief Network Operations Officer che assume la responsabilità della Divisione Sviluppo Rete e Formazione. Completa la squadra della prima linea Maria Cristina Pagliuca, HR Director, titolare della divisione Risorse Umane. Marco Santucci, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover Italia ha dichiarato: "Sono orgoglioso di questa squadra che, focalizzandosi nell'identificare e sviluppare i leader del futuro, traghetterà entrambi i nostri brand nel mondo del modern luxury. Questa squadra ci porterà a offrire esperienze personalizzate per un cliente sempre più esigente e con un'attenzione sempre maggiore all'impatto sociale. Solo la coralità di una grande squadra agile, veloce, pronta a trasformare le sfide in nuove opportunità, farà la differenza". . ads/com 10-Gen-22 15:15