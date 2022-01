Al San Raffaele di Roma arriva Alex, il robot che potenzia il braccio

ROMA - Si chiama Alex. È il nuovo robot arrivato in casa San Raffaele ad ampliare la dotazione robotica della palestra tecnologica dell'IRCCS romano. Si tratta di un esoscheletro bilaterale per l'arto superiore, un dispositivo che avvolge entrambe le braccia del paziente colpito da ictus, guidandolo in movimenti che riproducono, grazie a un sistema di realtà virtuale, situazioni della vita quotidiana. "Siamo uno dei pochi centri italiani altamente specializzati in neuroriabilitazione ad avvalerci di ALEx RS Wearable Robotics - spiega Marco Franceschini, Coordinatore delle attività di Ricerca Clinica in Riabilitazione Neuromotoria dell'Istituto di Ricerca San Raffaele -. Il robot è composto da due esoscheletri a bracci simmetrici indipendenti, uno per il braccio sinistro e il secondo per il braccio destro. Fornisce un'elevata intensità e frequenza del trattamento riabilitativo, con la possibilità di monitoraggio continuo delle prestazioni anche attraverso dei biomarcatori del movimento che consentono di personalizzare il trattamento in base alle esigenze di ogni singolo paziente". Dunque un ausilio verso il pieno recupero della capacità motoria del braccio e grazie al quale i terapisti possono avvalersi di un approccio personalizzato sul singolo paziente con progressi monitorabili e un sistema di realtà virtuale completamente sensorizzato. Ciò permette al robot di avvertire anche la minima pressione del paziente, aiutandolo così in movimenti ripetuti anche quando le capacità motorie delle braccia sono nettamente ridotte. Inoltre permette la registrazione di movimenti e la loro ripetizione attiva, la possibilità di gesti motori "a specchio" per utilizzare la funzionalità dell'arto sano sull'arto plegico e una piattaforma di exergames per rendere le sessioni di terapia più avvincenti e coinvolgenti. L'implementazione della palestra robotica dell'IRCCS romano tramite Alex rientra nel più vasto progetto "Meccatronica avanzata per l'umanizzazione nella assistenza e la personalizzazione delle cure: un approccio multidominio integrato per la valutazione e la riabilitazione di pazienti con ictus in fase sub-acuta" promosso dal Consorzio interuniversitario MEBIC (Medical and Experimental BioImaging Center), dall'Università Telematica San Raffaele Roma e dall'Università di Roma Tor Vergata, grazie al finanziamento della Fondazione Roma. "Avviato presso l'IRCCS San Raffaele Roma - precisa Francesco Infarinato, responsabile della conduzione dello studio - propone l'implementazione e la validazione di una piattaforma integrata di meccatronica avanzata per la riabilitazione della postura e del controllo degli arti inferiori e superiori, e per la predizione di outcome riabilitativi attraverso l'analisi avanzata multidominio di dati elettrofisiologici, biomeccanici, clinici e funzionali". . fsc/com 11-Gen-22 13:11