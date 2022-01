Peugeot concentra offerta su motorizzazioni 100% elettriche

ROMA - Peugeot intensifica la sua elettrificazione e, in Europa da gennaio 2022, concentra l'offerta dei modelli dedicati al trasporto persone - Peugeot Rifter e Peugeot Traveller / Expert Combi - solo sulle versioni 100% elettriche. Professionisti, aziende e famiglie beneficiano del meglio della tecnologia elettrica Peugeot per trasportare i propri clienti, partner e persone care nel massimo comfort con zero emissioni, zero rumori, zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia. In grado di accogliere fino a 7 persone a bordo, Peugeot e-Rifter è dotato di un motore elettrico da 100 kW / 136 CV e di una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che consente un'autonomia che arriva fino a 280 km (secondo il ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Test Procedure). Per quanto riguarda Peugeot e-Traveler, il monovolume di grandi dimensioni della Casa del Leone è disponibile in tre diverse lunghezze e con una doppia scelta in termini di capacità della batteria (da 50 o 75 kWh) che alimenta il motore elettrico da 100 kW / 136 CV, consentendo di trasportare fino a 9 persone in grande comfort e con una autonomia adeguata (fino a 330 km con la batteria da 75 kWh e secondo il ciclo WLTP). E per i clienti che necessitano di un veicolo più essenziale per il trasporto di persone, ma con una capacità simile, Peugeot e-Expert Combi rende la mobilità elettrica condivisa ancora più accessibile. Per consentire ricariche più rapide del veicolo e agevolare quindi gli utilizzi su percorrenze di un certo calibro, la batteria da 50 kWh di tutti questi veicoli Peugeot per il trasporto passeggeri può raggiungere l'80% della sua carica in soli 30 minuti su una stazione di ricarica pubblica da 100 kW. Pochi minuti in più per quella da 75 kWh. L'elettrificazione in Peugeot è declinata attraverso la tecnologia ibrida plug-in - nel caso del SUV 3008, della ammiraglia 508 (berlina e SW) e della Nuova 308 in fase di debutto - o 100% elettrica - come nell'e-Rifter e nell'e-Traveler, ma anche nel caso delle apprezzatissime e-208 ed e-2008. Nuova 308, nello specifico, sta per essere lanciata in Italia e sarà la prima Peugeot a presentare l'intera gamma delle tecnologie elettrificate: le versioni ibride plug-in sono già oggi ordinabili mentre una versione completamente elettrica sarà offerta dal 2023 per entrambe le carrozzerie, hatchback 5 porte e SW. Ma Peugeot sta lavorando anche ad un nuovo step evolutivo dell'elettrificazione, l'idrogeno, A dicembre 2021, infatti, il primo e-Expert Hydrogen dotato di tecnologia plug-in a celle a combustibile è uscito dalla linea di produzione. Basato sull'e-Expert, veicolo eletto "International Van of the Year 2021", Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen adotta un sistema di celle a combustibile associato a quattro serbatoi di idrogeno e una batteria ricaricabile. La tecnologia delle celle a combustibile può rifornire di idrogeno un veicolo elettrico in soli 3 minuti in una stazione dedicata. L'autonomia del veicolo è di 400 chilometri (secondo il ciclo WLTP, dato in fase di omologazione). . ads/com 11-Gen-22 15:10