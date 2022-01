Alla guida di Peugeot in Italia arriva Thierry Lonziano

ROMA - Novità al vertice del marchio Peugeot. automobilistico. A capo del brand in Italia è stato nominato Thierry Lonziano, manager con una lunga esperienza nell'automotive, vissuta per tanti anni anche nel nostro Paese, che dall'inizio di gennaio ha assunto il ruolo di direttore marchio Peugeot Italia, rispondendo gerarchicamente a Santo Ficili, Stellantis Country Manager Italy. Nato a Cagnes sur Mer 50 anni fa, è sposato e ha 2 figli. Appassionato di rugby e amante del Bel Paese, deve il suo cognome alle origini italiane dei nonni paterni. Ha completato gli studi alla Rouen Business School ed è entrato in Groupe PSA nel 1994. Il suo arrivo in Italia risale a due lustri dopo e nel corso degli anni è andato a ricoprire ruoli sempre più importanti in ambito commerciale, marketing e comunicazione. Dalle flotte alla direzione della filiale Peugeot di Sesto San Giovanni, fino a entrare in Banque PSA Finance a Milano, come direttore vendite. All'inizio dello scorso decennio ha poi ricoperto il ruolo di direttore Marketing di Peugeot Italia, fino a quando non è stato chiamato a dirigere la direzione marketing del Leone di un paese importante come la Francia. Una crescita che l'ha visto poi approdare alla guida del marchio Peugeot in Belgio e Lussemburgo fino a quando, a gennaio 2018, è stato nominato direttore Marketing e Comunicazione Peugeot mondo, gestendo in prima persona la transizione elettrica del brand. Oggi Lonziano è chiamato a far crescere ancor più la presenza del Leone in Italia con obiettivi ben precisi e ambiziosi: far salire Peugeot sul podio del mercato delle auto più vendute, raggiungere un mix di vendite LEV ricaricabili con la spina (100% electric o plug-in hybrid) del 20% e conquistare la prima posizione in termini di soddisfazione cliente. Per ottenere questi sfidanti risultati si punterà molto sul lancio commerciale della novità di questo 2022, la Nuova Peugeot 308, auto finalista nel prestigioso premio di Car Of the Year 2022 ed emblema della strategia "Power of Choice" del brand. . ads/com 12-Gen-22 15:13