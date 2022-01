Nuova sede per Ford Italia e Ford Credit Italia. La divisione italiana di Ford Motor Company trasferisce i suoi uffici in via del Serafico 89 a Roma, all'interno di uno spazio polifunzionale, interpretazione innovativa e sostenibile del modo di vivere l'attività lavorativa. Il nuovo quartier generale si colloca all'interno del Woliba Business Park dell'Eur. Attualmente il complesso ospita otto aziende di vari settori (tecnologia dell'informazione e comunicazione, farmaceutico, servizi digitali), che condividono in co-working ampie e green aree all'aperto, con postazioni outdoor, sale riunioni, zone ristoro e percorsi fitness, per chi ama iniziare o concludere la giornata lavorativa all'insegna dello sport e del benessere. La nuova sede dispone di una reception dedicata, con servizio concierge, e un'elegante sala di attesa per gli ospiti. Nell'ottica di incentivare la condivisione e lo scambio di idee, gli uffici si articolano in un'unica area tra open space (con postazioni ergonomiche, regolabili anche in altezza), sale riunioni, zone ristoro e aree comfort, raggruppando i dipendenti di Ford Italia e Ford Credit Italia su un unico piano. La scelta di trasferirsi all'interno del Woliba Business Park dell'Eur in un ambiente innovativo e sostenibile che favorisce l'equilibrio tra le attività lavorative e la condivisione del tempo con i colleghi, è in linea con la strategia di trasformazione che l'Ovale Blu ha intrapreso in termini di innovazione, mobilità green e servizi connessi. "E' stato come vivere un primo giorno di scuola. Emozione e orgoglio per una scelta che interpreta al meglio la trasformazione che l'Ovale Blu sta portando avanti sia nel business sia nelle sue sedi di tutto il mondo" ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia "E' un modo diverso di lavorare, più giovane, più dinamico, più flessibile, più tecnologico all'interno di spazi che incoraggiano i dipendenti a interagire, condividere e pensare fuori dagli schemi, per continuare a implementare i punti cardine del piano Ford +: customer experience, servizi connessi e mobilità green". . tvi/com 13-Gen-22 13:37