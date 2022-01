Letta "Serve un patto di legislatura tra le forze di maggioranza"

ROMA - "Con i nostri alleati il dialogo è molto positivo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo la riunione congiunta della direzione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. "Noi crediamo che sia sbagliato chiudere le porte al dialogo, e con la decisione di ieri le porte sono state chiuse" ha aggiunto "noi vogliamo riaprire quelle porte, proponiamo un'iniziativa che attraverso tre punti crei un patto di legislatura che consenta di arrivare al 2023: l'elezione di una o un presidente della Repubblica che sia una figura istituzionale, super partes, di garanzia, dare energia e forza per i 14 prossimi mesi di governo trovino delle risposte efficaci in continuità con quanto stiamo facendo adesso, completare alcune fondamentali riforme. Per tutto questo serve un accordo tra tutte le forze di maggioranza, serve un largo patto di legislatura, ognuno deve fare un gesto di coraggio e generosità verso il paese, un gesto che verrà ripagata dal paese. La buona politica è possibile, dobbiamo proteggere la figura di Mario Draghi". . ror/mgg/red 15-Gen-22 11:31