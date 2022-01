Peugeot, Phil York direttore marketing e comunicazione globale

ROMA - A partire da gennaio Phil York è il nuovo direttore Marketing & Comunicazione globale di Peugeot. Riporterà direttamente a Linda Jackson, Ceo del brand Peugeot. York, 52 anni, nel corso della sua carriera lavorativa ha occupato diverse posizioni in ambito marketing per altri costruttori, tra cui Infiniti, Renault e Fiat. La sua grande esperienza nella strategia di brand, marketing e comunicazione e le sue solide esperienze internazionali, tra cui quelle maturate in Giappone, Hong Kong, Regno Unito, Croazia e Francia, saranno punti di forza molto utili per sviluppare il brand Peugeot sul mercato mondiale. York ha preso il posto di Thierry Lonziano che ha occupato tale posizione per quattro anni. Lonziano ha recentemente assunto la responsabilità del marchio Peugeot nel mercato italiano. . ads/com 17-Gen-22 13:56