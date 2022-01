Ue, Mattarella "Italia guarda con fiducia al ruolo del Parlamento"

ROMA - "In occasione della sua elezione alla Presidenza del Parlamento Europeo le giungano le più sincere congratulazioni e vivissimi auguri di successo nello svolgimento dell'alto incarico che le è stato affidato". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "L'Italia guarda con immutata fiducia al ruolo centrale, insostituibile, che l'Assemblea di Strasburgo svolge nel processo di integrazione continentale - prosegue Mattarella -. Apice del dibattito politico europeo, sotto la sua guida il parlamento - ne sono certo - continuerà ad adoperarsi affinché i più alti ideali comuni trovino concrete applicazioni al servizio dei cittadini dell'Unione. In questo spirito, e nel ricordo del compianto Presidente Sassoli, le rinnovo cordiali felicitazioni e le porgo i miei migliori auguri di buon compleanno", conclude il capo dello Stato. . sat/com 18-Gen-22 13:38