Berrettini agli ottavi degli Australian Open, fuori Sonego e Giorgi

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 25enne tennista romano, numero 7 della classifica Atp e del tabellone, ha piegato al terzo turno in cinque set lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(10-5), maturato dopo una battaglia di 4 ore e 10 minuti. Per un posto nei quarti, l'azzurro sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego. Il 26enne tennista torinese, n.26 Atp e 25esima testa di serie, si è arreso al serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-4 6-7(8) 6-2 7-5, dopo 3 ore e 22 minuti di gioco. Fuori sempre al terzo turno, tra le donne, anche Camila Giorgi. La 30enne marchigiana, n.33 del ranking e 30 del seeding, si è arresa in due set e in un'ora e tre minuti di gioco, con il punteggio di 6-2 6-3, all'australiana Ashleigh Barty, leader della classifica mondiale e del tabellone. . mc/red 21-Gen-22 11:22