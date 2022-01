Quirinale, Salvini "Farò una o più proposte di alto livello"

ROMA - "Sono ottimista e fiducioso. Per la prima volta dopo 30 anni il centrodestra è maggioranza sia nel Paese che, seppur non autosufficiente, in Parlamento e ha l'onore e l'onere di fare una proposta o più proposte che possano essere condivise. C'è Draghi alla Presidenza del Consiglio, vediamo di scegliere insieme, partendo culturalmente dal centrodestra da una o più proposte assolutamente di alto livello e profilo senza che nessuno possa permettersi di mettere dei veti". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Libertà. . tan/sat/red 21-Gen-22 18:49