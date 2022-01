Garavaglia "Su turismo comunicazione ossessiva, impariamo dall'estero"

ROMA - "Su oltre 36 mila italiani andati all'estero attraverso i corridoi creati, solo 204 sono risultati positivi da ottobre a oggi, sono meno dello 0,6%. Sono certo che il ministro Speranza aprirà altri corridoi ma si deve andare comunque verso nuove aperture nel settore dei viaggi". Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano La Stampa, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. "In alcuni Paesi dell'Ue "si sta andando verso una fase di allentamento delle misure" e il "comitato consultivo dell'Oms chiede di eliminare o alleggerire i divieti di traffico internazionale perché non forniscono valore aggiunto e continuano a contribuire allo stress economico e sociale. Sostiene che le restrizioni non hanno limitato la diffusione della variante, anzi. Quindi, da questo punto di vista, non servono".Sull'utilizzo del super green pass, tra quello che si può o non si può fare, "ci sono dei paradossi ma io vedo la fine di questo percorso". "E' una previsione. Le valutazioni di esperti come Bassetti e Crisanti di fatto vanno in questa direzione. Le Regioni vanno in questa direzione. Se guardiamo i dati con serenità si vede che il picco è raggiunto e d'ora in poi si scende". "Si va verso una normalizzazione e bisogna essere veloci nel prendere le decisioni conseguenti...". . spf/red 23-Gen-22 08:38