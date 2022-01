Fiction, su Rai1 dal 7 febbraio la seconda stagione di "Makari"

ROMA - Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie "Màkari", la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata da Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, scrittore svogliato e squattrinato nonché investigatore a tempo perso. Al suo fianco c'è ancora il surreale Piccionello (Domenico Centamore) e potrebbe esserci anche Suleima (Ester Pantano), la giovane di cui si è innamorato e che, nella precedente stagione, avevamo visto volare a Milano per un'esperienza lavorativa. Suleima tornerà a Màkari ma accompagnata da Teodoro Bettini (Andrea Bosca), il suo affascinante capo che darà filo da torcere a Saverio. Gli ingredienti per piacere al pubblico anche stavolta ci sono tutti, per non parlare della Sicilia che continua ad essere una protagonista della serie a tutti gli effetti e di cui nei nuovi episodi non vedremo solo il Trapanese (Scopello, Trapani, Erice e, naturalmente, Màkari) e Palermo e Mondello, ma anche suggestive località dell'Agrigentino come la Valle dei Templi, Favara e la Scala dei Turchi. Una Sicilia quasi da cartolina, insomma, ma soprattutto lontana, spiega Savatteri, "da certi stereotipi in cui l'abbiamo vista in bianco e nero e tragicamente dominata da tematiche violente e drammatiche, specchio della sua storia degli ultimi cinquant'anni". A scegliere la nuova immagine della Sicilia è stato, afferma lo scrittore, "Andrea Camilleri che, con Montalbano, ha aperto la porta a un racconto che usciva da quegli archetipi. Camilleri ci ha portato in una Sicilia in cui ci sono anche luce e la capacità di far ridere e sorridere e che è diventata protagonista di un altro tipo di racconto. Senza questa porta che lui ha spalancato forse io non avrei saputo pensare a personaggi che smontassero ulteriormente questo archetipo". Claudio Gioè osserva: "Savatteri ha saputo raccontare un carattere di noi palermitani che è l'ironia, una maschera che spesso usiamo per nascondere le ferite. Abbiamo nel Dna questa maschera greca che nasconde debolezze e difficoltà". E questo, aggiunge, vale sia per lui sia per il suo Saverio: "Non so dove finisca uno e inizi l'altro. È uno dei personaggi che sento più vicini alla mia età e alla mia cultura. Forse per la prima volta mi sento molto comodo a declinare gli aspetti tipici di noi palermitani. Cosa mi ha lasciato questo personaggio? Una forte impronta etica - spiega Gioè - Saverio sceglie di restare in Sicilia e questo nasconde un barlume di speranza. Si parla anche di opportunità, sviluppo e progresso per questa terra in cui anche io sono tornato a vivere". A casa sua, a Màkari, si sente anche Ester Pantano: "Nelle mie vene scorre anche sangue palermitano e il trapanese è diventato la mia casa. Conosco il panettiere, il bar, il ristorante… ". Del personaggio di Suleima sottolinea la crescita: "Lei vive una trasformazione, portando equilibrio tra la professionalità e la vita. In realtà siamo tutti sempre in crescita, Suleima è un cambio di sguardo davanti a problematiche enormi che possono essere smontate e rimontate per essere gestite al meglio. Ed è quello che cerco di fare anche io nella mia vita". "Màkari", che è diretta da Michele Soavi, è prodotta da Palomar e Rai Fiction: "Sono affezionato a 'Màkari' per la sua leggerezza ma anche perché nella serie sono trattati temi come l'essere e l'etica" dice il produttore Carlo Degli Esposti mentre la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati conclude sottolineando che "si tratta di una seconda stagione che arriva a meno di un anno dalla prima. La serie incontra il gusto del pubblico della Rai sempre più sofisticato". . tl/tvi/red 24-Gen-22 15:33