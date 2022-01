Quirinale, alle 15 secondo voto per l'elezione del Capo dello Stato

ROMA - Riprende oggi, alle 15, la seduta della chiama per il secondo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica dopo la fumata nera nella prima votazione di ieri. Al termine dello spoglio nell'Aula di Montecitorio, le schede bianche sono state 672. In tutto i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1008 previsti. Il quorum necessario a eleggere il Capo dello Stato non è dunque stato raggiunto. Trentasei voti sono andati al magistrato Paolo Maddalena, mentre 16 al presidente uscente Sergio Mattarella. . mgg/red 25-Gen-22 08:44