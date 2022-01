ROMA - La CB300R torna a far parte della gamma Honda, pronta a far divertire con la sua guida intuitiva e il suo stile unico. È una moto adatta sia ai motociclisti più giovani sia a quelli con esperienza e si può guidare con patente A2. Il pacchetto di dotazioni tecniche è di alto livello, con la nuova forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm e il confermato impianto frenante con ABS che opera mediante piattaforma inerziale IMU. Il motore monocilindrico bialbero a 4 valvole eroga una potenza di 31,1 CV (22,9 kW) e una coppia massima di 27,5 Nm; la frizione è ora assistita con antisaltellamento. Nuovo anche il silenziatore di scarico, più leggero e con nuovo fondello. La strumentazione presenta ora l'indicatore della marcia inserita. Disponibile in Italia nelle colorazioni Candy Chromosphere Red, Mat Pearl Agile Blue e Mat Gunpowder Black Metallic. . tvi/com 26-Gen-22 16:57