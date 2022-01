Michael Bublé, il 25 marzo esce il nuovo album "Higher"

MILANO - Michael Bublé pubblicherà "Higher", il suo undicesimo album in studio, il 25 marzo su etichetta Warner Records / Reprise Records. Il primo singolo "I'll Never Not Love you" Bublè è uscito oggi. Prodotto da Greg Wells e Bob Rock con Allen Chang, Jason 'Spicy G' Goldman e Sir Paul McCartney, Higher è il primo album in studio di Bublè in tre anni e arriva dopo "An Evening With Michael Bublé Tour" , tour mondiale di due anni tutto sold out, e dopo il grande successo del decimo anniversario del suo album "Christmas" ancora in vetta in tutte le classifiche. . tvi/mgg/com 28-Gen-22 18:45