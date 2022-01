Atlanta vince con 14 punti di Gallinari, ok Phoenix e Miami

ROMA - Sesto successo consecutivo per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte a quasi 17mila spettatori, gli Hawks superano per 108-92 i Boston Celtics, che possono consolarsi solo con i 26 punti di Brown, top-scorer dell'incontro. Per i padroni di casa, 21 punti a testa per Collins e Young e una buona prestazione di Danilo Gallinari: l'ala di Sant'Angelo Lodigiano, classe 1988, termina a referto con 14 punti e 2 rimbalzi in 26 minuti complessivi di impiego. Miami Heat resta leader a Est: a soccombere, alla FTX Arena, sono i Los Angeles Clippers, che sventolano bandiera bianca per 121-114 sotto i colpi di Butler, autore di 26 punti contro i 23 di Kennard, la 'bocca da fuoco' dei californiani. Sorridono tra le mura amiche anche i Milwaukee Bucks: i campioni in carica impartiscono una severa lezione ai New York Knicks, costretti alla resa per 123-108 di fronte al 'solito' greco Antetokounmpo, capace di contribuire alla causa con la bellezza di 38 punti (25 di Fournier nella formazione della 'Big Apple'). A Ovest comandano sempre i Phoenix Suns, che mettono a segno la nona vittoria di fila contro i Minnesota Timberwolves, battuti per 134-124 con 29 punti di Booker, il più prolifico della serata. Affermazione in volata per i Charlotte Hornets, che mettono ko i Los Angeles Lakers per 117-114 sebbene Westbrook lasci il segno con un bottino personale di 35 punti e una prova da circoletto rosso. Indiana Pacers la spunta dopo un supplementare contro Oklahoma City Thunder: finisce 113-110 per il quintetto ospite (100-100 dopo i tempi regolamentari), che sfrutta la vena realizzativa di Sabonis (24 punti) e Holiday (22), anche se è Dort, con 27 punti, a conquistare la palma del miglior 'bomber'. Altri risultati: Orlando Magic-Detroit Pistons 119-103; Houston Rockets-Portland Trail Blazers 110-125; Memphis Grizzlies-Utah Jazz 119-109; New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 105-116; San Antonio Spurs-Chicago Bulls 131-122. . mc/red 29-Gen-22 09:11