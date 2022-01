Florian Huettl nuovo Capo Vendite e Marketing di Opel/Vauxhall

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Florian Huettl è stato nominato Head of Sales and Marketing di Opel/Vauxhall, incarico che ricoprirà a partire dal 1 marzo 2022. Huettl attualmente occupa la stessa posizione per la regione Enlarged Europe e prenderà il posto di Stephen Norman, il quale ha chiesto di andare in pensione dopo essere stato attivo per più di 45 anni nel settore automotive. "Sono entusiasta di collaborare con Florian Huettl, esperto di vendite e marketing con una solida esperienza internazionale. Insieme continueremo a rafforzare i marchi Opel e Vauxhall e le nostre attività", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel. "L'esperienza di Steve nelle vendite e nel marketing automotive è impareggiabile. A nome di tutto il team Opel, desidero ringraziarlo cordialmente per il suo preziosissimo contributo, soprattutto per la definizione del profilo del brand, per aver portato avanti la nostra internazionalizzazione e aumentato la quota di mercato". Florian Huettl ha detenuto varie posizioni dirigenziali nel settore automotive presso Stellantis e il Gruppo Renault. Negli ultimi 20 anni, ha fatto esperienze internazionali nel Regno Unito, in Francia, Svizzera e in Russia. Huettl si è laureato in International Business Management presso la Fachhochschule der Wirtschaft di Bergisch-Gladbach in Germania. Stephen Norman occupa la sua posizione attuale dal febbraio del 2021. Prima dell'incarico a Rüsselsheim, è stato Amministratore Delegato di Vauxhall Motors per tre anni. È entrato in Groupe PSA nel maggio 2014 come Chief Marketing Officer e nel 2016 è diventato Chief Sales and Marketing Officer. In precedenza Norman ha detenuto numerose posizioni a livello dirigenziale in diverse case automobilistiche, tra cui Renault, Fiat e Volkswagen, con una particolare attenzione per le vendite e il marketing. Inoltre, Tobias Gubitz riferirà direttamente a Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel, come Head of Product & Pricing di Opel/Vauxhall. Gubitz è entrato in Opel da Henkel come Director International Brand Strategy & Marketing Communications nel 2014 e dirige il Product & Pricing dal marzo 2020. Ha un Master in Comunicazione, Politica e Psicologia. . tvi/com 31-Gen-22 16:04