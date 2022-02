Covid, Speranza "91% italiani con prima dose, numeri migliorano"

ROMA - "I numeri sui contagi migliorano e nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo voluto dare un segnale che va in questa direzione. Abbiamo deciso, proprio a partire dalla scuola, di provare a far vivere questa stagione diversa, grazie all'altissimo tasso di vaccinazioni nel nostro Paese. Siamo ormai al 91% di italiani sopra i 12 anni che hanno avuto la pria dose, l'88% ha due dosi e oltre 34 milioni, quasi 35, che hanno fatto anche il richiamo e questo ci mette nelle condizioni diverse per la lotta contro il Covid". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un video messaggio in occasione di un evento di Aiom. "Siamo finalmente in una fase diversa da quella dei mesi precedenti, dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere ancora massima prudenza, ma per la prima volta, dopo molte settimane, guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta contro il Covid", ha aggiunto. "Dobbiamo mantenere un'attenzione alta, ma è anche vero che grazie ai vaccini e grazie ai comportamenti corretti delle persone siamo in condizioni, finalmente, di registrare un abbassamento del numero dei contagi e una riduzione delle ospedalizzazioni. Speriamo che i numeri continuino a scendere, questo ci consentirà l'apertura di una fase nuova, quello che tutto auspichiamo", ha concluso il ministro. . ror/ads/red 04-Feb-22 12:35