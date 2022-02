Covid, 93.157 nuovi casi e 375 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Sono 93.157 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 99.522) a fronte di 846.480 tamponi effettuati su un totale di 175.489.945 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 375 i decessi (ieri 433), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 148.542. Con quelli di oggi diventano 11.542.793 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.128.543 (-89.801), 2.108.517 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.615 di cui 1.411 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 9.265.708 con un incremento di 182.618 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (11.136), poi il Veneto (10.012), il Lazio (9.161) e la Campania (8.702). . spf/mgg/red 05-Feb-22 18:20