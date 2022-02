Monica Vitti, l'addio a Roma tra fiori gialli e lunghi applausi

ROMA - Fiori gialli perché giallo era il colore preferito di Monica Vitti, applausi perché era molto apprezzata nonostante l'invisibilità del suo corpo, fiumi di lacrime e piazza gremita perché era sinceramente, profondamente amata dagli italiani. E' stato questo l'addio alla celebre artista. Si sono svolti questo pomeriggio alle 15 i funerali di Monica Vitti. L'attrice musa del regista Michelangelo Antognoni si è spenta mercoledì scorso a 90 anni nella sua casa alle spalle di piazza del Popolo a Roma. La bara, trapuntata di mimose e rose gialle (colore preferito dall'artista), è giunta alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, accolta dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri, dal marito Roberto Russo che non è riuscito a trattenere le lacrime e dai familiari. Molti i volti del cinema arrivati per le esequie, celebrate da monsignor Walter Insero. In chiesa: Walter Veltroni, Giancarlo Giannini, Pino Quartullo, Athina Cenci, Marisa Laurito, l'ad di Rai Cinema Paolo del Brocco, Lina Sastri, Sandra Ceccarelli, Eleonora Giorgi e Zeudi Araya. Tutti molto commossi. Come la piazza gremita di gente che ha tributato un doppio lungo applauso alla grande interprete e che ha seguito l'omelia da un maxischermo. Un cittadino ha mostrato un grande cartello con la scritta: "Grandiosa Monica in paradiso gli angeli ti porteranno a braccia aperte". Durante l'omelia, improntata al tema dell'amore e della generosità, qualità che non difettavano alla Vitti, Monsignor Walter Insero l'ha accarezzata con queste parole: "Si è spenta nel nido della sua casa circondata dall'amore e dall'affetto che l'ha nutrita. E' stata una donna molto determinata e colta. Ha studiato tanto. Aveva un grande fascino che non è mai tramontato e con Roberto ha vissuto un grande amore iniziato 49 anni fa e che è cresciuto sempre più anche negli anni difficili della malattia. Lui mi diceva che quando vengono meno le parole rimane lo sguardo. Sono stati anni difficili ma l'amore fa la differenza perché rende una vita degna di essere vissuta anche in una condizione difficile come quella della malattia. L'amore continua per sempre. E' l'amore che Monica ha seminato con la vita, l'amore che le è ritornato nonostante sia lontana dalla scena da 20 anni. La gratitudine è viva e l'amore non si dimentica. Sono tanti gli artisti che si trovano lassù e sicuramente staranno organizzando qualcosa in Paradiso". Toccanti anche gli interventi, con voce incrinata e occhi gonfi di lacrime di Pino Quartullo che ha recitato la preghiera degli artisti, Lina Sastri e Walter Veltroni: "Monica era dolce e spiritosa, sapeva utilizzare in ogni modo i suoi infiniti talenti. Non era aristocratica, non aveva la pretesa di insegnare al mondo come si sta al mondo, era colta e popolare. Monica amava Roma che l'ha molto riamata. Prima di Monica, le donne per far ridere dovevano giocare sulle proprie imperfezioni. Poi è arrivata lei e tutto è cambiato. Con i suoi occhi allegri, i suoi capelli arruffati, la sua voce inconfondibile". E ancora: "Era bellissima Monica. Aveva tutte le bellezze che una vita possa contemplare. In primo luogo quella di un pensiero profondo e solare e quella della gentilezza che significa apertura, dubbio, animo da viaggiatrice. Sordi, Mastroianni, Manfredi, Villaggio, Troisi, Monica e tanti altri Sembra ci si voglia negare il diritto al sorriso. Monica, oggi un paese intero e non solo ti saluta e ti dice che dopo i 20 anni di silenzio discreto che hai scelto, ti vuole più bene di prima. Non ci sei stata, ma c'eri e ci sei". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato: "La città l'ha sempre stimata e amata. In questi giorni tutto questo amore si è sentito. L'omaggio dei romani è stato l'omaggio a una grandissima artista e a una persona straordinaria". Alle 16.30, la bara ha lasciato la chiesa per l'ultimo viaggio. Fuori la chiesa ancora un lungo, quasi infinito applauso ha circondato d'affetto il feretro e incoraggiato chi resta. Mentre l'auto si allontanava, qualcuno ha lanciato un mazzolino di fiori gialli e uno di fiori di campo in segno di amore e riconoscenza per una donna che ha fatto sognare e divertire intere generazioni. Monica Vitti riposerà nel cimitero del Verano. . spf/mgg/red 05-Feb-22 18:08