Marocco: il piccolo Rayan estratto dal pozzo

RABAT - In Marocco i soccorritori hanno portato il piccolo Rayan fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso. Lo mostrano le immagini delle tv locali. Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da un pozzo strettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere vivo. Mentre l’intero Marocco, ma anche il resto del mondo, seguiva in diretta la disperata corsa contro il tempo per salvarlo. «Rayan è vivo, lo tireremo fuori oggi», annunciava il responsabile dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi. E così è stato.