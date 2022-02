Goggia "Non garantisco nulla ma ce la metterò tutta"

PECHINO (CINA) - "Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un pò di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa". Lo ha dichiarato Sofia Goggia dopo essere arrivata in Cina ed aver preso confidenza con le piste olimpiche di Yanqing. L'azzurra delle Fiamme Gialle, infortunatosi lo scorso 23 gennaio, sta tentando un recupero lampo per scendere in pista per la discesa in programma il 15 febbraio. "Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l'affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l'affetto - ha detto ai microfoni Rai -. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, darò del mio meglio giorno per giorno. Le condizioni sono quelle che sono, soprattutto la confidenza con la velocità la costruisci negli anni e per andare veloce ci vuole fisico, testa e anche il cuore a posto. ho preso due belle 'cartelle' nel giro di due settimane, ho rischiato tanto, valuterò di giorno in giorno.Essere qui ti mette di fronte a tutte le problematiche varie ed eventuali, ma anche alle cose che vanno bene, vedremo". . gm/red 08-Feb-22 06:22