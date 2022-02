I segreti high-tech del nuovo logo di Peugeot 308

MILANO - Un nuovo scudo con la testa del Leone: il nuovo emblema presente nella griglia di Nuova Peugeot 308 è il risultato della convergenza tra le ultime tecnologie e l'ispirazione dei designer del Marchio. Non solo caratterizza l'aspetto dell'ultimo modello presentato, ma nasconde anche il radar che fornisce informazioni ai processori del suo arsenale di aiuti alla guida. Il segreto? Lo stemma Peugeot presenta, nella parte posteriore, un sottile strato di indio: un raro metallo superconduttore che non interferisce con le onde radar, ha un aspetto cromato e un'elevata resistenza alla corrosione. Nuova Peugeot 308 è il primo veicolo della gamma a sfoggiare lo stemma della testa del Leone, presentato nel febbraio 2021, in una calandra interamente dedicata ad esso. La presenza di questo emblema di nuova generazione è enfatizzata dal disegno e dal motivo della griglia del radiatore, caratterizzata da una miriade di elementi cromati che convergono verso il suo centro. L'insieme calandra-logo definisce un nuovo volto della vettura, affermando la personalità e il carattere della 308 e, in generale, esprime la strategia di evoluzione della gamma. La targa è spostata nella parte inferiore del paraurti anteriore per ottimizzare l'espressività del frontale e il radar degli aiuti alla guida scompare dietro lo stemma, per non alterare l'estetica della calandra. Su Nuova 308, il nuovo emblema Peugeot esiste in due versioni, identiche nell'aspetto ma tecnicamente diverse. Una si trova sulle versioni Active Pack e l'altra, innovativa, è specifica degli allestimenti dotati del radar degli aiuti alla guida. Infatti, per permettere agli aiuti alla guida di funzionare perfettamente, le onde emesse dal radar non devono essere disturbate. La progettazione del logo ubicato davanti al radar è stata quindi interamente ripensata dagli ingegneri di PEUGEOT, tenendo conto di due vincoli: Lo spessore della superficie deve essere costante. I componenti non devono contenere particelle metalliche. Il radar, protetto dal nuovo emblema Peugeot, dà accesso ai sistemi di aiuto alla guida di ultima generazione: Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go - abbinato al cambio automatico EAT8 - con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede. Adaptive Cruise Control con funzione 30 km/h - abbinato al cambio manuale - con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede. Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza che rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 7 a 140 km/h) e avvisa il conducente in caso di rischio collisione. Nel 2022, questo radar sarà utilizzato anche per il nuovo pack Drive Assist 2.0 che rappresenta un ulteriore passo avanti verso la guida semi-autonoma. È costituito dall'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go (nelle versioni con il cambio automatico EAT8) e dal Lane Keeping Assist, l'aiuto al mantenimento della vettura in carreggiata, ma questa nuova versione del Drive Assist aggiunge 2 nuove funzioni disponibili sulle corsie con carreggiate separate: Semi-automatic Lane Change (Cambio di carreggiata semiautomatico): propone al conducente di superare il veicolo che precede e poi di rientrare nella sua corsia, a partire da 70 km/h fino a 180 km/h. Anticipated speed recommendation (Adattamento consigliato della velocità): il sistema suggerisce al conducente di adattare la sua velocità (accelerazione o decelerazione) in base ai cartelli stradali con i limiti di velocità. . tvi/com 09-Feb-22 16:02