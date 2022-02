Vaccino, Aifa "Non ci sarà la quarta dose ma un richiamo annuale"

ROMA - "Sarà un richiamo, forse dovremo fraternizzare anche su quello, ma non sarà una quarta dose. Sarà un richiamo magari auspichiamo annuale". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, ospite di Elisir su Rai3, in merito al vaccino anti-Covid. "L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto. Il dato con cui si erano registrati era del 95% di efficacia è stato confermato, in molti Paesi nel primo trimestre di uso reale - ha proseguito -. Poi c'è stata una graduale, lenta perdita di efficacia nel secondo trimestre che ha portato quindi alla dose booster o di richiamo. A livello globale la comunità scientifica ha concordemente visto lo straordinario beneficio dei vaccini ovunque sono stati utilizzati". . sat/red 10-Feb-22 16:12