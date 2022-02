Covid, 75.862 nuovi casi e 325 decessi in 24 ore

ROMA - Nuovo calo dei casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino quotidiano sul monitoraggio della pandemia, si evince che i nuovi positivi sono 75.862 (meno degli 81.367 registrati nel bollettino diramato il 9 febbraio) a fronte però di 683.715 tamponi effettuati determinando un tasso di positività che oggi si attesta all'11%. In discesa le vittime a 325 (-90). I guariti sono 134.460, in flessione gli attualmente positivi di 53.175 unità con un numero totale che si attesta su 1.874.625. Significativa la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 17.354 persone (ieri 17.932), calano pure le terapie intensive a 1.322 (-28). In isolamento domiciliare vi sono 1.794.598 persone. Per quanto riguarda l'incremento dei casi nelle singole regioni, la Lombardia registra il numero più alto (+8.395), seguita da Lazio (8.133) e Veneto (7.427). . tai/sat/red 10-Feb-22 18:18