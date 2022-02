Nasce Jaguar Land Rover Rent

ROMA - Guardando a nuove soluzioni mirate ad agevolare una mobilità alternativa on demand, più smart e sostenibile, si colloca il programma Jaguar Land Rover Rent. L'iniziativa, attraverso la propria rete di concessionarie e in collaborazione con Leasys Rent, propone una modalità di noleggio semplice ed innovativa, con cui, bastano tre soli passaggi per salire a bordo di tutti i modelli dei due iconici brand. Con Jaguar Land Rover Rent, si può infatti scegliere il modello preferito, quello dei propri sogni, dal Suv performante, alla grintosa sportiva, o alla vettura più elegante e di classe, per non rinunciare ad avere l'auto giusta per ogni occasione. Tutto ciò con il vantaggio, rispetto ad altri servizi di noleggio, di avere sempre il veicolo prenotato: non uno simile, ma esattamente la Jaguar o Land Rover che si desidera, quella in linea con le proprie aspettative, necessità, aspirazioni. Dagli appuntamenti importanti di lavoro da gestire con stile, alle ricorrenze speciali, dai viaggi brevi, in cui concedersi una pausa dai ritmi incalzanti della quotidianità, a quelli più avventurosi in cui esprimere il proprio spirito di libertà, o, più semplicemente, per il piacere di provare i modelli della gamma, Jaguar Land Rover Rent è la soluzione ideale. Per scegliere la formula di noleggio preferita, a breve o a medio termine, da un minimo di un giorno fino a 12 mesi, basteranno tre semplici click. Si potrà accedere alla piattaforma dedicata, sia dalle sezioni specifiche sui nostri siti istituzionali Jaguar Italia e Land Rover Italia che, direttamente, dall'indirizzo: https://rent.jaguarlandrover.it/it ed inserire, innanzitutto, il luogo di ritiro ed il periodo di prenotazione, aggiungendo le proprie preferenze di brand e di modello. Sarà così possibile visualizzare tutte le disponibilità presso le concessionarie Jaguar e Land Rover Rent più vicine, selezionare il modello di interesse tra quelli proposti, e confermare la propria scelta completando la richiesta con le informazioni finali di formalizzazione ordine. Ecco, ora la tua auto dei desideri ti aspetta in concessionaria. La formula estremamente flessibile di Jaguar Land Rover Rent può soddisfare le esigenze di chi, magari solo per un breve periodo, senza avere il pensiero di vincoli o problemi di gestione, desidera avvicinarsi a vetture di segmento premium luxury, solitamente non previste nei noleggi a breve termine. "Il nostro impegno è quello di continuare ad offrire ai nostri clienti, oltre a prodotti straordinariamente desiderabili, delle soluzioni di mobilità efficaci ed in linea con le nuove esigenze" dichiara Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover. "Lavoriamo per esplorare nuove strade verso una mobilità sempre più moderna, connessa e sostenibile". . tvi/com 14-Feb-22 17:10