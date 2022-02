Affidata a Juri Derochi la Direzione Marketing Italia Lancia

TORINO - Juri Derochi è il Direttore Marketing di Lancia per il mercato italiano, rispondendo direttamente a Raffaele Russo, country manager del marchio. Torinese, 48 anni, Derochi ha trascorso la propria carriera professionale quasi interamente all'interno del settore automotive, maturando una vasta esperienza nell'ambito delle attività di Sales & Marketing. Negli ultimi 5 anni, Derochi è stato responsabile della Pianificazione Marketing di tutti i mercati dell'area EMEA (Europe Middle East e Africa) per i marchi Fiat, Abarth e Lancia. Risale al 2006 il suo primo incarico all'interno del marchio Lancia, come Product Manager della Ypsilon. Un ritorno a casa, quindi, in un momento particolarmente dinamico per il marchio che ha appena lanciato la Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti e pronto per le nuove sfide future. . tvi/com 15-Feb-22 16:44