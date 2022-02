Allegri "Il derby è sempre una partita speciale"

TORINO - "Il derby è sempre una partita speciale. Giochiamo contro un Torino che ha un'anima da 'Toro'. In questo è stato molto bravo Juric. Noi giochiamo in casa ma sarà una gara molto complicata". Così, in conferenza stampa, alla vigilia del derby di Torino, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "La gara di domani è uno snodo importante per il proseguimento della stagione. Subito dopo penseremo alla Champions. Ieri l'Inter ha fatto una bella partita. Le inglesi, il Psg, il Real e il Bayern sono le favorite. Dobbiamo essere concentrati sul momento e su quello che dobbiamo fare. Il mercato e il resto verranno dopo", ha aggiunto Allegri. "La partita di domani è molto complicata e non so se giocheremo col tridente. Morata sta facendo bene. Discutere tecnicamente Alvaro è follia. L'importante è affrontare il derby con equilibrio. Il Torino è una squadra fisicamente molto forte", ha precisato il tecnico della Juve, prima di soffermarsi sui singoli. "Non sarà del match Bonucci. Bernardeschi non è ancora pronto. Chiellini e Chiesa sono out e Danilo è squalificato. Cuadrado giocherà il derby come terzino destro. Kean sta meglio, domani valuterò se e quando farlo entrare. Pellegrini è voluto rimanere ed è in buona condizione. A centrocampo giocherà uno tra Zakaria e McKennie e uno tra Locatelli e Arthur", ha concluso Allegri. . pdm/red 17-Feb-22 14:34