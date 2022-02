Ducati presenta l'edizione limitata XDiavel Nera

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - La partnership tra due brand ambasciatori del Made in Italy nel mondo come Ducati e Poltrona Frau porta alla nascita di un progetto affascinante: la Ducati XDiavel Nera. La moto è stata presentata al pubblico nel settimo episodio della Ducati World Première web series. Il progetto XDiavel Nera prende vita dai valori condivisi dalle due aziende: passione per il design, tradizione artigianale, utilizzo di tecnologie all'avanguardia e attitudine all'innovazione. Il risultato è una moto unica nel carattere e nell'estetica, che comunica il design italiano e sarà prodotta in edizione numerata e limitata a 500 esemplari. La nuova XDiavel Nera è caratterizzata dalla livrea "Black on Black" in cui si alternano porzioni nere lucide e opache. Questa livrea rende la XDiavel ancora più sportiva ed è ripresa anche in un casco jet dedicato, che i proprietari di XDiavel Nera possono ordinare insieme alla moto. L'XDiavel Nera è arricchita inoltre da alcuni dettagli di stile capaci di esaltarne l'estetica, come le pinze freno e i coperchi delle teste motore in colorazione Rosso Ducati e i cerchi forgiati alleggeriti e interamente lavorati, verniciati in nero lucido. La parte più riconoscibile della XDiavel Nera è la speciale sella realizzata in Pelle Frau: una morbida pelle naturale sellata a mano, frutto di anni di ricerca da parte di Poltrona Frau. La sella è disponibile in cinque differenti colorazioni (Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva) ed è personalizzata con una serie di "X" incise attraverso un sofisticato processo di laseratura, che richiamano il nome della moto. Ducati XDiavel è una moto dalla forte personalità che punta molto sul concetto di individualizzazione. In questo progetto la possibilità di personalizzazione si esprime attraverso la scelta del colore preferito per la sella, alla quale si aggiungono una sella comfort più ampia e uno schienalino, sempre in pelle Frau®, adatti per viaggiare in due senza rinunciare allo stile. I 500 appassionati Ducatisti che ordineranno XDiavel Nera riceveranno inoltre a corredo un portachiavi e un portadocumenti esclusivi realizzati in Pelle Frau in colorazione abbinata a quella scelta per la sella. XDiavel è il risultato dell'incrocio tra due universi apparentemente diversi e distanti. Da una parte l'andatura rilassata a bassa velocità tipica del mondo Cruiser e dall'altra la guida sportiva e le prestazioni esaltanti Ducati. L'espressione perfetta di questa combinazione è data dalle caratteristiche del motore Testastretta DVT 1262 che, in combinazione con la trasmissione finale a cinghia, garantisce un'erogazione fluida ai bassi regimi di rotazione e una curva piena fino ai regimi più alti. Il Testastretta DVT 1262, ben visibile al centro della moto, eroga una potenza massima di 160 CV a 9.500 giri/minuto e una coppia massima di 13,0 kgm a 5.000 giri/minuto. La ciclistica della moto, la ridotta altezza da terra della sella (755 mm) e la posizione avanzata delle pedane sono pensate per offrire grande facilità di guida e comfort quando si viaggia a velocità ridotta in pieno relax e, allo stesso tempo, massimo divertimento nella guida sportiva. La combinazione tra il telaio a traliccio in tubi d'acciaio, le sospensioni e le quote ciclistiche consente agilità e controllabilità dell'avantreno, garantendo una sorprendente maneggevolezza. XDiavel Nera è equipaggiata al posteriore da uno pneumatico da ben 240 mm di larghezza montato su un cerchio con canale da 8" che rende la moto ben riconoscibile da qualsiasi angolazione, diventando elemento di stile fortemente caratterizzante . Il particolare profilo dello pneumatico consente inoltre un angolo di piega massimo di 40°, un valore impensabile per una moto di questa tipologia. L'impianto frenante è potente e modulabile ed è dotato, come tutta la gamma Ducati, di ABS Cornering. All'anteriore è caratterizzato da pinze Brembo monoblocco M50 e due dischi da 320 mm, mentre al posteriore troviamo un singolo disco da 265 mm. L'impianto luci è full-LED con un sistema di luci diurne DRL all'anteriore che risulta ben riconoscibile e di grande impatto visivo. XDiavel Nera è equipaggiata con l'Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch che, misurando dinamicamente gli angoli di rollio e beccheggio nonché la velocità delle relative variazioni di assetto, fornisce le informazioni all'ABS Cornering. Questo sistema, assieme al Ducati Traction Control (DTC), ai Riding Mode, al Cruise Control e al Ducati Power Launch (DPL), fanno dell'XDiavel Nera una moto tecnologicamente avanzata, performante e sicura. La dotazione elettronica è completata dal cruscotto su due livelli con schermo TFT a colori e animazione al key-on dedicata, oltre al sistema hands free, per poter utilizzare la moto con la chiave in tasca o in borsa. L'individualizzazione della XDiavel passa anche attraverso un'ergonomia completamente personalizzabile grazie alle pedane regolabili su tre posizioni, oppure tramite la scelta degli accessori Ducati Performance più adatti alle proprie esigenze, tra cui spiccano manubri di forma differente e pedane arretrate rispetto a quelle standard o in posizione centrale. L'XDiavel Nera è già ordinabile con la sella nella colorazione preferita e sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da Marzo 2022. Si inserisce nella gamma Ducati XDiavel affiancando l'essenziale XDiavel Dark e la sportiva XDiavel S.