Covid, 42.081 nuovi casi e 141 decessi in 24 ore

ROMA - Sono 42.081 i nuovi casi di coronavirus in Italia (il 19 febbraio 50.534) a fronte di 372.776 tamponi effettuati su un totale di 184.146.508 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 141 i decessi (il 19 febbraio 252), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 152.989. Diventano 12.469.975 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.348.347 (-21.431), 1.334.129 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 13.284 di cui 934 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 10.968.639 con un incremento di 63.492 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (4.917), poi la Campania (4.743), la Sicilia (4.468), la Lombardia (4.303) e il Veneto (3.805). . spf/sat/red 20-Feb-22 17:43