Con nuova 500 elettrica al via la partnership tra Leasys Rent e WeRoad

TORINO - Con Leasys Rent il prossimo viaggio verso l'aeroporto per imbarcarsi con WeRoad è 100% elettrico. Specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto, Leasys Rent lancia la partnership con la community di giovani traveller più grande d'Europa, nota per i suoi viaggi non convenzionali on the road in più di 190 destinazioni al mondo. I due brand promuovono una soluzione di mobilità ecosostenibile, accompagnando i WeRoaders anche dopo la fine di un viaggio con LeasysGO!, il car sharing free floating dedicato alla Nuova 500 elettrica, ideale sia per raggiungere gli aeroporti di Torino, Milano e Roma, sia per gli spostamenti quotidiani. Grazie alla partnership, chi acquista un viaggio WeRoad riceverà in omaggio l'iscrizione a LeasysGO! e un mese di servizio prepagato, comprensivo di 120 minuti di guida. L'iscrizione gratuita a LeasysGO! sarà riservata anche a quanti parteciperanno agli AperiRoad, aperitivi in cui conoscere i potenziali compagni di viaggio e i coordinatori di WeRoad, che si terranno a Torino, Milano e Roma. Inoltre, chi è già iscritto o si iscriverà a LeasysGO! avrà diritto a un codice sconto, del valore di 50 euro, da utilizzare per un viaggio WeRoad. La collaborazione con WeRoad è nata all'insegna dell'amore per l'avventura e per l'ambiente, pensata per quanti credono che la parte più bella del viaggio non sia il raggiungere la meta, ma la strada che conduce ad essa. LeasysGO! permette infatti di raggiungere gli aeroporti di Torino, Milano e Roma senza pagare fee aeroportuali e di parcheggio, oltre alla possibilità di poter noleggiare per un giorno intero l'auto, a tariffa fissa, per delle gite fuoriporta. . tvi/com 21-Feb-22 15:55