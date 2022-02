Jeep annuncia il debutto europeo della Grand Cherokee 4xe

TORINO - A quattro mesi dalla presentazione mondiale, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe diventa protagonista di un'iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Coloro che accederanno al sito web al link bethefirst.jeep-official.it potranno essere tra i primi a scoprire la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition ed esprimere la propria manifestazione d'interesse a essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria. L'applicazione della tecnologia ibrida plug-in 4xe su Jeep Grand Cherokee conferisce all'ammiraglia del marchio capability off road di riferimento grazie alla disponibilità istantanea di coppia, prestazioni eccezionali garantite dalla combinazione tra le due propulsioni, turbo benzina ed elettrica, e ovviamente la possibilità di circolare a zero emissioni di CO2. Presenta una nuova architettura, il sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe, un nuovo design degli esterni e nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all'avanguardia. Il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4x4 migliori di sempre. Dotata di sistemi all'avanguardia, Jeep Grand Cherokee è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione 4x4 Quadra-Drive II, le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain - che consente di scegliere tra le cinque modalità di guida Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport - assicurano a Grand Cherokee le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep. La versione di lancio sarà disponibile nella dedicata configurazione full optional, Exclusive Launch Edition, che includerà una ricca dotazione di serie con accessori tecnologici e sistemi di ausilio alla guida, easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato, e lo specifico pacchetto di lancio comprendente, il telo coprivettura 4xe indoor, l'estensione della garanzia veicolo di un anno, per un totale di tre, e alcuni privilegi grazie ai 3 anni di Jeep Wave, come ad esempio i primi tre tagliandi previsti nel libretto di uso e manutenzione. La Exclusive Launch Edition comprenderà inoltre la card e-mobility Free2Move che faciliterà i pagamenti delle tue ricariche, con inclusi nell'offerta 3 anni di ricarica pubblica (fino a 3000 km). . ads/com 22-Feb-22 16:50