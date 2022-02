Citroen Berlingo Combi e Van, nuovo motore e cambio automatico

ROMA - In Italia, la gamma di Citroen Berlingo dedicata ai professionisti del trasporto è declinata su due modelli, Citroen Berlingo Combi e Citroen Berlingo Van. Oggi entrambi i modelli si arricchiscono con la motorizzazione BlueHDi 130 S&S abbinata al cambio automatico a 8 rapporti EAT8. In particolare, Citroen Berlingo Combi è disponibile sulla versione Feel, con prezzo di listino di 22.352 euro (Iva esclusa). Su Citroen Berlingo Combi, questa motorizzazione si aggiunge ai motori diesel già esistenti in gamma, il BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 rapporti e il BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti. Citroen Berlingo Van con motore BlueHDi 130 S&S EAT8 è ordinabile nella versione Berlingo Van M - CLUB - 1.000 kg al prezzo di listino di 21.850 euro (Iva esclusa) e nella versione Berlingo Van XL - Club al prezzo di listino di 22.650 euro (Iva esclusa). In aggiunta alle altre versioni con allestimento Club, le versioni con cambio automatico EAT8 presentano tra gli equipaggiamenti di serie: volante con comandi integrati; Pack Visibilità (tergicristalli automatici con accensione automatica di fari + Sistema Magic Wash Premium) e retrovisore interno manuale. Su Citroen Berlingo Van, la motorizzazione BlueHDi S&S EAT8 si aggiunge ai motori già esistenti in gamma, dal benzina PureTech 110 cv S&S, ai motori diesel BlueHDi 100 e BlueHDi 130, entrambi con cambio manuale a 6 rapporti. A queste versioni, si aggiunge Nuovo Citroen ë-Berlingo Van nella sua versione 100% elettrica. Entrambi i modelli sono progettati ed equipaggiati per semplificare l'utilizzo e per migliorare il comfort durante il lavoro. La gamma di Citroen Berlingo destinata ai professionisti offre svariate versioni, su misura per gli utilizzatori. Citroen Berlingo Combi è disponibile in due versioni, entrambe con 5 posti a bordo e con paratia divisoria interna grigliata. Citroen Berlingo Van offre una vasta gamma di versioni, allestimenti ed opzioni, pensati per soddisfare tutte le esigenze, a seconda dell'utilizzo. Tra queste: le due diverse lunghezze (M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri); la versione Driver, ricca di equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza, per chi deve coprire lunghe percorrenze giornaliere; la versione doppia cabina mobile (con 3 posti in seconda fila); l'esclusiva cabina Extenso (che accoglie tre persone in prima fila); l'indicatore di sovraccarico; il Pack Cantiere o il Pack Vano di Carico. Inoltre, Citroen Berlingo Van si distingue per le sue capacità di carico ai massimi livelli nel segmento: il volume utile varia da 3,3 fino a 4,4 m3 e la lunghezza di carico varia da 3,09 fino a 3,44 metri. A seconda della versione, il carico utile può raggiungere 1.000 kg mentre il carico rimorchiabile può arrivare fino a 1500 kg. La larghezza utile di 1,23 metri tra i passaruota consente di trasportare due europallet uno dietro l'altro. Si aggiungono fino a 18 tecnologie utili che assicurano una guida tranquilla e sicura, tra cui il TouchPad da 8", il Keyless Access & Start o il Grip Control con Hill Assist Descent. . ads/com 22-Feb-22 16:52