Ucraina: Putin, pronti a trovare 'soluzioni diplomatiche'

MOSCA - Putin minaccia l'Ucraina e dice: 'Gli accordi Minsk non esistono più'. La Russia, dice, vuole la 'smilitarizzazione' dell'Ucraina che potrebbe avere 'armi tattiche nucleari' e per questo non esclude l'ingresso di truppe russe nel paese.

Secondo il presidente Usa Biden, Mosca potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città ucraine, "compresa la capitale Kiev". Per la Nato, che si attende un attacco su larga scala, "è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni". Per questo, annuncia il segretario generale Jens Stoltenberg, abbiamo in 'allerta alta' circa 100 aerei e 120 navi dopo che i paesi dell'alleanza hanno inviato 'migliaia di militari nei Paesi dell'aera orientale dell'Europa'.

7.10 La Russia è pronta a trovare "soluzioni diplomatiche" con Kiev e l'Occidente sulla crisi ucraina: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili", ha detto Putin in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria.



7.07 "Non negoziabili": così il presidente russo Vladimir Putin ha definito oggi gli interessi e la sicurezza del Paese.

00.19. Joe Biden non ha intenzione di partecipare ad un summit con Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki poco dopo che il segretario di stato Usa Antony Blinken ha cancellato l'incontro con il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, previsto per giovedi'. "La diplomazia non puo' avere successo a meno che la Russia non cambi corso", ha aggiunto, ponendo come condizione per un summit tra i due leader la "de-escalation" russa, "che significa muovere le truppe".