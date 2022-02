Ucraina, Papa "Il 2 marzo giornata di digiuno per la pace"

ROMA - "Ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Invito tutti a fare, il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace". Lo ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell'udienza generale del mercoledì, in Aula Paolo VI. "Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra". . mgg/red 23-Feb-22 14:31