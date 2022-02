Sorgesana è l'acqua ufficiale della Napoli City Half Marathon

PRATELLA - Acqua Sorgesana, brand del Gruppo SGAM, è l'acqua ufficiale della Napoli City Half Marathon che si svolgerà il 27 febbraio 2022 nel capoluogo campano. La presenza di Sorgesana vuole essere un segnale forte e preciso di quanto il Gruppo SGAM tenga al territorio e in particolar modo allo sport e alle manifestazioni sportive che, come questa, coniugano perfettamente la tradizione culturale di uno sport dalla storia millenaria con l'amore per la natura: uno scenario stupendo per un appuntamento che coinvolgerà quattromila podisti provenienti da tutto il mondo e che lambirà il lungomare Caracciolo per gran parte della sua estensione. Assieme alla 21,097 km vi sarà anche una staffetta 10+11 km per quanti vorranno dividere il loro impegno. Acqua Sorgesana sarà presente in tutti i punti ristoro del tracciato, dalla partenza all'arrivo, per idratare tutti i partecipanti. Sorgesana, oligominerale naturale, grazie alle sue proprietà organolettiche, è particolarmente indicata per chi pratica attività sportive e per il consumo quotidiano. "Da sempre vicini allo sport abbiamo deciso di sostenere la Napoli City Half Marathon - afferma Gabriella Cuzzone, direttore Marketing del Gruppo SGAM - non solo perché crediamo nell'energia dello sport e nei suoi valori positivi ed in particolare del mondo del running, che ancora oggi è in grado di attirare migliaia di appassionati, ma anche per essere vicini ad una manifestazione che attraverso il gesto atletico, riesce a valorizzare la splendida cornice della città di Napoli, con le sue straordinarie bellezze naturali, scenario unico per questo tipo di competizione". . tvi/com 25-Feb-22 10:14