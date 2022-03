Al via il 56esimo Easter Jeep Safari

AUBURN HILLS (USA) - Il marchio Jeep è diretto verso la sua "home away from home" a Moab nello Utah, per il 56° Easter Jeep Safari annuale, in programma dal 9 al 17 aprile. Da oltre cinquant'anni, migliaia di appassionati e fedelissimi del brand si riuniscono per partecipare a uno dei più grandi raduni off-road del mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab. I team di design del marchio Jeep e di Jeep Performance Parts (JPP) sono ancora una volta al lavoro per creare concept unici nel loro genere, che porteranno il fuoristrada al livello successivo, dimostrando così che non c'è niente di meglio della leggendaria capability off-road di Jeep. Una breve occhiata "dietro le quinte" ci permette di scoprire cosa c'è in serbo per la gamma dell'Easter Jeep Safari di quest'anno. Gli schizzi di Jeep e JPP appena creati sul tavolo da disegno accennano a due dei nuovi veicoli concettuali, tra cui un SUV Jeep 4xe elettrificato, che sicuramente conquisterà anche il terreno più difficile lungo i sentieri dell'entroterra di Moab, mettendo ulteriormente in luce la volontà del brand di realizzare la propria mission di una "Libertà a zero emissioni". . tvi/com 28-Feb-22 16:41