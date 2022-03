Covid, 46.631 nuovi casi in Italia e 233 decessi

ROMA - Ricresce, come accade ogni martedì, il numero dei nuovi positivi al Covid in Italia. I nuovi casi, contenuti nel bollettino dal Ministero della Salute, sono 46.631 (contro i 17.981 diramati il 28 febbraio), a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 530.858 e che comunque fa calare il tasso di positività all'8,7%. I morti sono 233 (+26). Si conferma il costante calo del numero degli attualmente positivi che oggi flette a 1.062.066. In significativa discesa i ricoveri nei reparti ordinari, dove attualmente si trovano 10.456 pazienti, 708 (-6) i degenti ospitati dalle terapie intensive con 74 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.073.230. Sul fronte delle regioni si evidenzia come la Lombardia sia prima regione per numero di nuovi positivi (5.746), a seguire Lazio (4.543) e Veneto (4.447). . tai/mgg/red 01-Mar-22 18:40