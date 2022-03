Ucraina, Di Maio"L'Italia non sta entrando in guerra,lavoriamo per pace"

ROMA - "Stiamo entrando in guerra? No, in questo momento stiamo rispondendo alla richiesta di aiuto all'Ucraina fornendo un supporto militare, le diamo gli strumenti per difendersi, è legittima difesa, si stanno difendendo contro Putin. Noi non stiamo entrando in guerra, noi stiamo facendo arretrare Putin, le sanzioni gli stanno facendo del male". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ospite di "Mattino 5". "Lavoriamo per la pace, per un cessate il fuoco immediato, noi dobbiamo fermare il prima possibile la guerra" ha aggiunto. . ror/mgg/red 02-Mar-22 14:28