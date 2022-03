Covid, Meloni "Il green pass non va cambiato, va abolito"

ROMA - «Sento ancora rappresentanti della Maggioranza parlare di "modifiche" al certificato verde, come se non fosse evidente a tutti l'inutilità e la dannosità di questo strumento. Il Green Pass non va cambiato, va abolito. E continueremo a batterci e a tenere alta l'attenzione finché questo non avverrà». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. . sat/com 03-Mar-22 16:26