Prenotabili online le serie limitate di Aprilia e Moto Guzzi

MILANO - Aprilia e Moto Guzzi lanciano un'iniziativa dedicata ai motociclisti più appassionati, amanti delle motociclette italiane più belle e particolari, oggetti dalla personalità esclusiva, destinati a rimanere nella storia dei rispettivi brand: da oggi sarà infatti possibile prenotare online i nuovi modelli in serie limitata di Aprilia e Moto Guzzi: la Aprilia RS 660 Limited Edition e la Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore. Motociclette uniche, che si distinguono per lo speciale equipaggiamento dedicato e prodotte in una piccola serie di esemplari numerati, già destinate a diventare pezzi da collezione. Tutti coloro che sono interessati all'acquisto di un esemplare di queste esclusive edizioni speciali, disponibili in concessionaria, possono comodamente prenotarlo online su aprilia.com o su motoguzzi.com, scegliendo il dealer dove poi ritirare la moto. In questo modo i clienti che hanno prenotato il proprio esemplare online acquisiscono la priorità, assicurandosi così l'acquisto prima del termine della disponibilità, in questi casi limitata appunto a pochi esemplari speciali. A poco più di un anno di distanza dal lancio commerciale, Aprilia RS 660 festeggia già il suo primo importante traguardo sportivo: la media sportiva italiana lo ha conquistato negli Stati Uniti, dominando l'edizione 2021 della Twins Cup, il combattuto campionato USA dedicato alle bicilindriche di media cilindrata e che fa parte del MotoAmerica, la massima serie motociclistica degli States. Per celebrare questa vittoria Aprilia presenta una speciale edizione numerata di 1500 esemplari di RS 660, caratterizzata da un'inedita livrea a stelle e strisce ispirata alla bandiera USA e da un allestimento unico, che comprende il copricodino monoposto, il cupolino maggiorato e il software che consente di settare il cambio quick shift in configurazione rovesciata. In tal modo, a seconda delle esigenze il cambio può essere configurato in totale autonomia, senza sostituire alcun particolare della moto, in versione stradale o rovesciata - l'ideale per la guida in pista nei track days. Aprilia RS 660 Limited Edition è in vendita al prezzo di 11.990 Euro. La Casa dell'Aquila festeggia la prestigiosa ed esclusiva collaborazione con il Reggimento Corazzieri, un sodalizio che dura ininterrottamente da 75 anni, presentando la Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore. Si tratta di una speciale edizione limitata e numerata della apprezzatissima classic travel enduro, che proprio nell'anno del Centenario di Moto Guzzi è entrata a far parte del parco motociclette della Guardia d'Onore del Capo dello Stato. Proprio come le V85 TT consegnate al Palazzo del Quirinale, la V85 TT Guardia d'Onore è caratterizzata dalla tipica livrea nera con grafiche bianche che distingue le Moto Guzzi dei Corazzieri. I fregi bianchi percorrono il parafango anteriore proseguendo poi sul serbatoio e sui fianchetti laterali e sono ripresi anche sul parabrezza Touring maggiorato. Quest'ultimo fa parte dell'equipaggiamento di serie, così come il cavalletto centrale, le barre paramotore e i faretti supplementari a LED. Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore è prodotta in serie limitata di 1946 esemplari, un numero che evoca chiaramente il primo dei 75 anni di unione tra l'Aquila di Mandello e il Reggimento Corazzieri. Ulteriore evidenza dell'esclusività di questa particolare versione, sul riser del manubrio è inciso il numero progressivo dell'esemplare, da 1 a 1946. Moto Guzzi V85 TT Guardia d'Onore è in vendita al prezzo di 13.990 Euro. . tvi/com 09-Mar-22 13:41