Suzuki V-Strom Academy, aperte le iscrizioni alla quinta edizione

TORINO - La Suzuki V-Strom Academy, edizione 2022, torna ad animare il panorama delle scuole di motociclismo con la sua formula unica e apre le iscrizioni a chiunque voglia imparare o migliorare la tecnica di guida in fuoristrada con le bicilindriche della gamma Sport Enduro Tourer di Hamamatsu. Da oggi è dunque possibile collegarsi al sezione del sito Suzuki V-Strom Academy e prenotare un posto in una delle giornate previste a calendario tra aprile e giugno. In questa quinta stagione, la V-Strom Academy farà nuovamente base al Castello di Luzzano, una struttura perfetta per il corso situata in una posizione strategica a Rovescala, in provincia di Pavia. Per soddisfare le esigenze dei piloti di ogni livello la scuola metterà a disposizione degli allievi sia le V-STROM 650XT che le V-STROM 1050XT. "Le lezioni" saranno tenute da esperti istruttori coordinati dal Campione Europeo di Enduro 2009 e storico alfiere Suzuki, Andrea Beconi. I corsi della V-Strom Academy sono declinati ad ogni tipologia di motociclista, a partire dai principianti quindi per chi non si è mai spinto lontano dall'asfalto e vuole acquisire disinvoltura nella guida delle bicilindriche Sport Enduro Tourer su qualsiasi terreno. L'Academy è indicata anche per esperti che hanno già maturato una certa esperienza in fuoristrada ma che vogliono affinare le proprie capacità di controllo. La scuola prevede la divisione dei partecipanti in modo omogeneo in base al livello con attività differenziate, sotto l'attenta guida degli istruttori. Gli esercizi hanno l'obiettivo di sviluppare: una maggiore sensibilità di guida, di aumentare la sicurezza anche sui fondi sconnessi e sui terreni a bassa aderenza. Le prove permettono di apprezzare la maneggevolezza, la facilità di guida e le doti da autentiche adventure tourer delle V-Strom 650XT e 1050XT, che per i corsi sono equipaggiate con pneumatici tassellati Anlas Capra X. La V-Strom Academy ha scelto di avere come base operativa il Castello di Luzzano, che si trova a Rovescala, in provincia di Pavia. Si tratta di una location con le caratteristiche ideali per svolgere le attività della scuola. La location può essere raggiunta facilmente da tutte le principali città del Nord Italia. Il Castello di Luzzano è infatti vicino all'autostrada e dista soli 70 km da Milano, 130 da Genova e a circa 170 da Torino, Verona e Bologna. Il Castello dispone di comode stanze per chi volesse pernottare in loco, da solo, con la famiglia o con gli amici, e con le sue strutture può regalare una piacevole giornata anche agli eventuali accompagnatori degli allievi. Il calendario della V-Strom Academy 2022 prevede sei appuntamenti, suddivisi in tre weekend, ciascuno con un corso il sabato e uno la domenica. Queste le date in programma, mese per mese: 9 e 10 aprile; 7 e 8 maggio; 11 e 12 giugno. In ogni appuntamento i posti disponibili sono solo otto. Un numero così contenuto rappresenta un notevole valore aggiunto, perché assicura un rapporto più diretto con gli istruttori e permette agli allievi di essere seguiti meglio e di ricevere indicazioni più puntuali. Per iscriversi occorre collegarsi al sito ufficiale della V-STROM Academy e selezionare la data prescelta, seguendo la semplice procedura guidata online. Una volta completata la prenotazione, il cliente riceve una mail di conferma e viene ricontattato dallo staff dell'Academy per definire i dettagli della giornata e le modalità del pagamento. Il prezzo del corso è di 330 Euro (IVA inclusa) e la cifra comprende anche il pranzo. . tvi/com 09-Mar-22 18:33