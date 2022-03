Draghi "L'economia non è in recessione, ma c'è un rallentamento"

PARIGI (FRANCIA) - "La nostra economia non è in recessione, la nostra economia continua a crescere ma c'è stato un rallentamento. In Consiglio dei ministri ho detto che dobbiamo affrontare queste strozzature nell'offerta, questa mancanza di materie prime subito in tutti i settori, sostenendo le famiglie subito ma anche diversificando le fonti di approvvigionamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi al suo arrivo a Versailles per il vertice informale tra capi di Stato e di governo dell'Ue. Alla domanda se questi sforzi economici possono essere finanziati con un debito comune a livello europeo come propone la Francia, Draghi ha risposto: "Ne parleremo oggi pomeriggio, Italia e Francia sono completamente allineate anche su questo fronte". . sat/red 10-Mar-22 18:12