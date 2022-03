Ucraina, Michel: "Pronte nuove sanzioni per la Russia"

ROMA - "Vladimir Putin pensava di dividerci e invece ci ha unito ancora di piu'". Lo dice a Repubblica il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Abbiamo deciso che questioni nazionali come energia e Difesa saranno trattate con uno spirito di sovranita' europea". "Abbiamo in riserva altre sanzioni aggiuntive" per la Russia, sottolinea Michel. "Ovviamente la Nato resta un pilastro - prosegue- ma tutti i leader Ue hanno capito che aumentare le nostre capacita' militari significa rafforzare l'Alleanza". "In pochi giorni l'Ue ha raddoppiato fino a un miliardo di euro il fondo di aiuti militari all'Ucraina - riporta il leader europeo - e' Putin che ha involontariamente contribuito a questa accelerazione". Il presidente russo "vede la democrazia come una pandemia e ne teme il contagio su popolazioni russofone". "Tutto quello che facciamo e' per portare la Russia a negoziare una soluzione diplomatica - aggiunge - Putin sta gia' perdendo la battaglia della comunicazione". . mgg/red 14-Mar-22 09:19