Ucraina: Gabrielli, norma per eliminare tecnologia russa da Pubblica amministrazione

CREMONA - «Stiamo lavorando ad una norma per dismettere non solo l’antivirus Kaspersky, ma anche altre piattaforme russe che sono nella disponibilità di Consip e della Pubblica Amministrazione». Lo ha detto il sottosegretario con delega all’Intelligence, Franco Gabrielli, intervistato dl programma 'Quarta Repubblica', su Rete 4. Kaspersky, ha spiegato Gabrielli, «è uno degli antivirus più performanti ed è dal 2003 nella nostra Pubblica amministrazione. Nessun Paese europeo, tranne l’Olanda, l’ha bandito». Secondo il sottosegretario, «dobbiamo affrancarci da questa dipendenza tecnologica, come da quella energetica, altrimenti non andremo da nessuna parte. E queste - ha aggiunto - sono operazioni che si fanno a livello continentale e spero che l'Europa recuperi una sua posizione». (ANSA)