Versione Untamed Edition per la Mini Cooper S Countryman All4

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Nuova versione speciale Untamed Edition per La Mini Countryman. Disponibile a partire da marzo 2022, rappresenta in modo ottimale l'aspetto robusto del modello più grande del marchio, mentre il suo design esclusivo e gli equipaggiamenti sottolineano il carattere da elegante tuttofare. Nella Mini Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition, tutto questo è combinato con un motore particolarmente energico. La potenza del motore a 4 cilindri da 131 kW/178 CV con tecnologia MINI TwinPower Turbo assicura un divertimento di guida sportivo non solo nel traffico urbano ma anche durante le escursioni in campagna. Con il sistema di trazione integrale ALL4 viene assicurata la massima trazione e stabilità di guida anche su terreni difficili. Nella Untamed Edition si spinge più in là che mai nell'incoraggiare il guidatore ad avventurarsi oltre i limiti della città per esplorare nuove strade e sentieri. L'esclusiva finitura della carrozzeria in Momentum Grey metallizzato mette in risalto le superfici del modello in edizione, modellate in modo convincente, mentre le robuste caratteristiche di design degli esterni sottolineano il carattere impetuoso - che si riflette anche nel nome dell'edizione. I dettagli della nuova finitura della carrozzeria sono riscontrabili sul bordo inferiore delle prese d'aria, inclusa la protezione antincastro, sugli inserti delle prese d'aria nella grembialatura anteriore e sulle soglie laterali, così come sugli inserti dei riflettori e sull'inserto inferiore nella grembialatura posteriore. Lo sfondo del logo MINI sul cofano e sul portellone è in Momentum Grey metallizzato. La finitura così espressiva della carrozzeria nella Untamed Edition è combinata con una finitura nera a contrasto sul tetto e sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni, nonché sulle barre del tetto e sugli alloggiamenti dei fari. L'opzione Piano Black Exterior, che è inclusa anche nella gamma di equipaggiamento delle vetture dell'edizione, aggiunge ulteriori elementi di design neri: i contorni della griglia del radiatore, i fari, le luci posteriori e i portelloni laterali, le maniglie delle portiere, le rifiniture dei terminali di scarico, le scritte identificative del modello e - se parte dell'equipaggiamento - il logo ALL4 sui pannelli laterali anteriori. L'aspetto distintivo della vettura è ulteriormente rafforzato da quattro strisce diagonali nel colore Frozen Bluestone sulla parte inferiore di ogni portiera. Anche gli intarsi e le piastre di supporto dei portelloni laterali sono rifiniti in questo colore. Come i listelli sottoporta, anche i portelloni laterali presentano un motivo grafico ispirato a un paesaggio di montagna, insieme alla scritta "UNTAMED". Questa scritta è presente anche sui finestrini laterali posteriori. I cerchi in lega da 18 pollici in design bicolore Untamed con superfici brunite sono stati sviluppati esclusivamente per i veicoli dell'edizione. Negli interni della Untamed Edition prevalgono le tonalità di verde e di blu ispirate alla natura. L'esclusivo Highland Green è abbinato a cuciture a contrasto blu e verdi sulle superfici dei sedili sportivi MINI Yours Leather Lounge, mentre il MINI Yours Leather Lounge Carbon Black è disponibile come alternativa opzionale. La caratteristica grafica del paesaggio montano nello stile delle rifiniture delle soglie delle portiere adorna anche i discreti perni nella zona esterna degli schienali, mentre il rivestimento decorativo illuminato in Frozen Bluestone riporta il suggestivo motivo del paesaggio. Un ulteriore effetto è ottenuto dalla scritta "Untamed" visibile nell'assetto notturno della vettura. Le strisce d'effetto nell'abitacolo e sullo strumento centrale sono rifinite in Frozen Blue metallic, le strisce di rivestimento delle portiere in Arctic Silver metallic e i contorni delle bocchette di ventilazione in nero lucido. Inoltre, la MINI Cooper S Countryman nella Untamed Edition presenta i loghi con la scritta "Untamed" sui sedili e nella razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa. L'interno dal design esclusivo è completato da tappetini con un motivo paesaggistico tridimensionale in rilievo nello stile delle rifiniture delle soglie delle portiere e delle strisce decorative insieme a un rivestimento del tetto in antracite. L'equipaggiamento della vettura in edizione comprende anche i fari a LED con caratteristiche estese, i fendinebbia a Led, il pacchetto luci, il Mini Excitement Package e i Mini Driving Modes. Il Connected Media, anch'esso di serie, offre un collegamento in rete intelligente e servizi digitali, tra cui l'integrazione dello smartphone con la preparazione Apple CarPlay, il servizio Mini Online e i Remote Services. . tvi/com 15-Mar-22 16:38