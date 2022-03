Ucraina, Di Maio "Non vogliamo terza guerra mondiale, sì a diplomazia"

ROMA - "In questo momento la Russia non sta accogliendo le proposte dell'Ucraina forse perché Putin vuole completare gli obiettivi militari, che solo lui sa quali sono, l'Unione Europea deve attrezzarsi con una difesa comune". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite de "L'aria che tira", La7. "Il nostro esercito è preparato ma non vogliamo una guerra, l'Italia è contro una no fly zone in Ucraina, per questo dobbiamo lavorare ad una soluzione diplomatica" ha aggiunto. "Qui c'è qualcuno che ancora sta difendendo l'invasione di Putin dell'Ucraina, bisogna essere chiari: questa è la guerra di Putin, che sta anche danneggiando in maniera importante la sua economia, questo per effetto delle sanzioni che abbiamo imposto" dice Di Maio. "Il nostro tentativo di far dialogare le parti non si ferma" ha aggiunto "noi dobbiamo portare Putin ad accettare un accordo. Noi dobbiamo fare in modo che grazie alla Croce Rossa e Unhcr siano organizzati dei cessate il fuoco localizzati per salvare le persone". Il ministro Di Maio ha ricordato che "i tempi della diplomazia non sono i tempi della guerra, noi lavoriamo su due grandi tavoli quello dei cessate il fuoco locale e sulla pace, sono saltati i conti di Putin, gli ucraini stanno resistendo. Non vincerà nessuno in questa guerra, dobbiamo fermarla con la diplomazia". . ror/tvi/red 16-Mar-22 13:35