Vezzali "Ok al 100% di pubblico per Italia-Macedonia"

ROMA - "La curva epidemiologica si sta alzando, ma con il ministro Speranza abbiamo condiviso che c'è la possibilità di dare alla Figc una deroga al 100% anche senza aspettare il 31 marzo". Così si è espressa Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport del governo, in merito alla possibilità che il playoff Mondiale della Nazionale contro la Macedonia del 24 marzo a Palermo si disputi con il massimo della capienza. "Il 31 marzo terminerà lo stato d'emergenza e si andrà verso una normalità che non sarà più quella pre-Covid - ha aggiunto Vezzali durante l'evento per celebrare il 161° anniversario di ADM, a Roma - ma daremo il segnale di un'apertura al 100% sia per gli stadi che per gli impianti al chiuso". . spf/glb/red 17-Mar-22 11:13