Coppa Davis a Bologna, Bonaccini "Ospitiamo un altro grande evento"

BOLOGNA - Bologna ospiterà uno dei gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2022, in programma dal 14 al 18 settembre alla Unipol Arena. Le altre sedi designate sono Amburgo (Germania), Glasgow (Gran Bretagna) e Malaga (Spagna). Il capoluogo dell'Emilia-Romagna ospiterà dunque le partite del girone di cui sarà protagonista l'Italia: le tre avversarie usciranno dal sorteggio in programma il 31 marzo. Secondo l'accordo con Kosmos Tennis, l'Italia organizzerà questo evento per il prossimo quinquennio, fatta salva la presenza della squadra azzurra alla fase finale. La Coppa Davis torna dunque a Bologna 29 anni dopo l'ultima volta con un format modificato: le prime due squadre di ciascun gruppo si qualificheranno per i quarti. "La Coppa Davis a Bologna non sarebbe stata possibile senza la Federtennis e senza il Governo con l'impegno di Valentina Vezzali - ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, durante la conferenza organizzata per ufficializzare la notizia - Solo poche settimane fa abbiamo presentato il gran premio di Imola di Formula 1: la Davis non è meno importante. La mia generazione è cresciuta con la vittoria del 1976, quel successo portò milioni di italiani ad appassionarsi al tennis. Ora questa coppa arriva da noi con una squadra che mai era stata così forte: speriamo che i ragazzi ci possano regalare forti emozioni". "L'Italia si conferma terra di grandi eventi sportivi - ha sottolineato Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport - Sono contenta di avere un presidente come Bonaccini che la pensa come me. È necessario che venga assicurato il sostegno all'organizzazione perché la Davis rappresenta un'opportunità economica per il territorio e per i nostri azzurri sarà fondamentale avere il supporto del pubblico". "È un grandissimo risultato - ha osservato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi - Dobbiamo ringraziare la sottosegretaria Vezzali e il presidente Bonaccini perché ci hanno sostenuto, senza di loro non saremmo riusciti a ottenere questo risultato. Ora vogliamo vincere il trofeo". "Il Comune di Bologna, nella persona del sindaco Matteo Lepore, è orgogliosa di questo momento. Fatemi dire un grazie grande alla Regione, al presidente Bonaccini, perché il gioco di squadra porta un valore aggiunto. Da tanti anni il grande tennis non si vede nella nostra città e ora arriva ai massimi livelli: speriamo che i nostri tennisti possano regalarci un grande risultato" ha dichiarato Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna. . gm/red 17-Mar-22 15:32